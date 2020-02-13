Пекин, , 05:41 — REGNUM Китай подчинит программу «туалетной революции» борьбе и сдерживанию эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

«Мы должны осознать важность популяризации чистых туалетов в сельских районов для контроля и профилактики эпидемии», — заявил представитель Министерства сельского хозяйства КНР Хэ Бинь во время пресс-конференции.

Ремонт сельских туалетов в восточных региона Китая и городских окраинах центральных и западных районов Китая должен быть завершен к концу текущего года. Кампания «туалетной революции» была запущена еще в 2015 году и призвана сделать жизнь китайцев более гигиеничной.

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