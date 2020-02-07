Пекин, , 02:26 — REGNUM Власти Китая раскрыли 1116 случаев мошенничества, связанных с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Всего 294 подозреваемых было задержано. У них было изъято 6,6 млн юаней ($947 тыс.). Некоторые обманутые граждане сообщают, что им предложили помощь в приобретении лицевых масок, однако отказали в отправке товара после оплаты.

Некоторые мошенники притворялись сотрудниками благотворительных или общественных организаций, собирая «пожертвования» на борьбу с эпидемией нового коронавируса через фальшивые сайты и ссылки. Другие же выманивали деньги через социальные сети и групповые чаты в мессенджерах.

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