Пекин, , 15:35 — REGNUM 11 февраля из китайской провинции Хубэй чартерным самолётом вывезут граждан Украины, сообщило 10 февраля посольство Украины в Китае.

По данным дипмиссии, эвакуацию организовало правительство Украины в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Желающих вернуться на Украину попросили держать наготове документы и быть на связи с посольством. По прилёту на Украину их ждёт двухнедельный карантин.

Напомним, по данным японских СМИ, на борту корабля Diamond Princess у второго гражданина Украины был выявлен китайский коронавирус.

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