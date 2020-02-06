Пекин, , 16:45 — REGNUM По заявлению компании Nintendo, из-за вспышки коронавируса производство и поставки консоли Nintendo Switch замедлились. Об этом 6 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Эпидемия коронавируса повлияла на поставки Nintendo Switch, а также контроллеров и других комплектующих для гибридной консоли. Разработчики попросили игроков с пониманием отнестись к образовавшейся проблеме.

Напомним, Nintendo Switch — это гибридная консоль, позволяющая играть как в портативном, так и в стационарном режиме. Её релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Продюсер Nioh 2: «Я прошёл игру за 55 часов»