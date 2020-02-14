Пекин, , 01:52 — REGNUM В общей сложности 5911 пациентов, переболевших новым коронавирусом в Китае, были выписаны из госпиталей после выздоровления, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэна, 1171 человек был выписан из госпиталя после выздоровления за 12 февраля. Всего же от вируса скончались уже 1367 человек по Китаю, а общее число заболевших достигло 59 804 человека.

Напомним, что 13 февраля Китай расширил критерии признания человека заболевших новым коронавирусом, в связи с чем число вновь заболевших в одной только провинции Хубэй выросло в 10 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запоздало поделился подробной статистикой по новому коронавирусу