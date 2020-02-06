Ла-Пас, 6 февраля 2020, 18:19 — REGNUM Первый случай вероятного заражения коронавирусом пневмонии зарегистрировали в Боливии, сообщает 6 февраля издание Razon.
Подозрение в заражении коронавирусом прокомментировал министр здравоохранения страны Виктор Карденас.
По его словам, речь идёт о гражданине Боливии, приехавшем из Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в Китае отмечается вспышка нового коронавируса пневмонии. Природа его возникновения до сих пор не выяснена.
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