Ла-Пас, , 18:19 — REGNUM Первый случай вероятного заражения коронавирусом пневмонии зарегистрировали в Боливии, сообщает 6 февраля издание Razon.

Подозрение в заражении коронавирусом прокомментировал министр здравоохранения страны Виктор Карденас.

По его словам, речь идёт о гражданине Боливии, приехавшем из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в Китае отмечается вспышка нового коронавируса пневмонии. Природа его возникновения до сих пор не выяснена.

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