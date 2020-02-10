Никосия, , 22:18 — REGNUM Пассажир, летевший из Китая через Москву на Кипр был госпитализирован с подозрением на коронавирус в аэропорту прилёта. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кипра.

Информация о пассажирке с симптомами, напоминающими заболевание коронавирусом, было получено ведомством от руководства авиакомпании. Авиарейс прибыл из Москвы в аэропорт Ларнаки, на борту самолёта находились 85 пассажиров и шесть членов экипажа. Из них были обследованы 20 человек, сидевшие рядом, впереди и позади заболевшей пассажирки.

Пассажирка с подозрением на заболевание коронавирусом была доставлена в Никосийскую больницу общего профиля для обследования. Экипаж самолёта и пассажиры, вступавшие в контакт с заболевшей, получили рекомендации для самоконтроля и о мерах предосторожности, которые им следует предпринимать в ближайшие 14 дней.

У всех пассажиров были взяты контактные данные. Если заражение коронавирусом подтвердится, то произойдёт активация протоколов для перевозки пассажиров с высокой степенью риска в карантин в специально предназначенное место. Остальные пассажиры получат нужные рекомендации и будут проинформированы об ограничениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китай прибыла передовая группа экспертов ВОЗ для изучения на месте ситуации с коронавирусом.

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