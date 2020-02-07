Пекин, , 04:14 — REGNUM Актуальной статистикой распространения нового коронавируса в Китае поделилась 7 февраля Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Из 73 смертей от коронавируса, зафиксированных 6 февраля, 69 приходятся на провинцию Хубэй. Еще по одному случаю выявлено в провинциях Хайнань, Гуандун, Цзилинь и Хэнань. Известно о 3143 новых случаях заражения инфекцией и 4833 случаях подозрения на инфекцию.

За прошедшие сутки состояние 962 пациентов стало серьезным, а 387 человек были выписаны из госпиталей после выздоровления. Общее число подтвержденных случаев заражения по Китаю достигло 31 161, в то время как уже 636 человек скончались.

На данный момент 4821 человек находится в тяжелом состоянии, еще 26 359 человек наблюдаются у медиков с подозрением на коронавирус. В общей сложности 1540 человек были выписаны из больниц.