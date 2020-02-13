Пекин, , 07:45 — REGNUM Многократный взлет числа новых выявленных случаев заражения коронавирусной пневмонией в провинции Хубэй в центральной части Китая связан с изменением критериев диагностики, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Провинция Хубэй является эпицентром распространения коронавируса в Китае. Здесь за последние сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения, что является рекордным за все время. В их число вошло 13 332 клинически диагностированных случая, которые были признаны подтвержденными с четверга, 13 февраля.

Таким образом, общее число заразившихся в регионе достигло 48 206 человек. Число смертей за прошедшие сутки достигло 242, что также рекорд за одни сутки. Всего же от опасной инфекции в Хубэе уже скончалось 1310 человек.

Клинически диагностированные случаи уникальны для провинции Хубэй статистически. Включение этих случаев приводит к резкому росту числа новых подтвержденных случаев заражения. В их число включены случаи подозрения на коронавирусную пневмонию, выявленные на основе компьютерной томографии. Пересмотр критериев, как сообщают в Комиссии здравоохранения КНР, был осуществлен с целью обеспечить своевременное лечение и улучшить успешность лечения.

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