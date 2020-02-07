Ухань, Китай, , 07:11 — REGNUM Правительство города Уханя, столицы провинции Хубэй в центральном Китае выразило скорбь по поводу доктора, который озвучил ранее предупреждение о вспышке нового коронавируса и скончавшегося от него, сообщает 7 февраля газета China Daily.

«Мы скорбим по безвременной кончине доктора Ли Вэньляна, который умер после неудачных попыток реанимации», — говорится в заявлении на официальном сайте правительства Уханя.

Кроме того, в сообщении говорится, что усилия доктора Ли в лечении больных коронавирусом пациентов заслуживают всяческого почета. Напомним, что доктор Ли умер в возрасте 34 лет в 2:58 по местному времени 7 февраля в Уханьском центральном госпитале.