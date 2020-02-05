Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM Горздрав Екатеринбурга провёл учения по профилактике завоза коронавируса на территорию Свердловской области. Об этом написал пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков в Facebook.

Мероприятие проводилось на территории аэропорта Кольцово. В учениях участвовали и сотрудники авиаучрждения. Медики отрабатывали действия по предупреждению завода вируса через аэропорт.

Учения проводились по поручению главы свердловского минздрава Андрея Цветкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе обследовали 17 свердловчан, которые заболели ОРВИ после прилёта из КНР. У пациентов не было найдено коронавируса.

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