Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай начал проводить испытания вакцины от коронавируса на животных, сообщили 10 февраля в Китайском центре контроля и профилактики заболеваний (CDC).

Вакцина, получившая название mRNA, разрабатывается совместно центром, шанхайской Школой медицины Университета Тунцзи, а также медицинской компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Она была введена уже более 100 мышам. Испытания, как отмечаются, стартовали спустя всего две недели после изоляции первого штамма вируса.

Как сообщили в CDC, разработка противокоронавирусной вакцины идет намного быстрее, чем прочих других вакцин, а ее производственный цикл также значительно короче. Тем не менее, специалисты предупреждают, что испытания на мышах — это лишь очень ранняя стадия разработки.

Прежде, чем начнутся клинические испытания на людях, вакцина пройдет еще целый ряд процедур, включая испытания на более крупных, нежели мыши, животных с целью определения степени ее токсичности для организма.