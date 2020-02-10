Москва, , 20:03 — REGNUM Санкт-Петербургский завод компании Nissan ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может приостановить производство автомобилей вследствие остановки китайских предприятий по выпуску комплектующих из-за коронавируса.

Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Nissan.

По его словам, остановка производства может произойти в марте текущего года.

«Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка», — цитирует агентство заявление представителя компании.

На данный момент, отметил представитель Nissan, на санкт-петербургском заводе имеется запас комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, автозавод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в июне 2019 года. Его производственная мощность позволяет выпускать 100 тыс. автомобилей в год.

В России на данный момент выявлено два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являются гражданами Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин призвал заботиться о китайских медиках