Ухань, Китай, , 04:17 — REGNUM В провинции эпицентре коронавируса, китайской провинции Хубэй официально зарегистрировано 4823 новых случаев заражения коронавирусом и 116 смертей, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Среди всех выявленных новых случаев заражения 3095 — клинически диагностированные случаи, которые теперь, согласно новым критериям, считаются подтвержденными. Среди новых смертей — восемь приходится на клинически диагностированные случаи. Согласно последним данным, всего в провинции Хубэй зарегистрировано 51 986 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Хубэй начала включать клинически диагностированные случаи коронавируса, выявленные на основе компьютерной томографии.

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