Пекин, , 02:36 — REGNUM Порядка 83% кластерных вспышек коронавирусной инфекции происходит внутри семей, сообщает агентство Синьхуа.

Прочие кластерные случаи заражения имеют место в общественных местах, где люди собираются вместе, включая медицинские учреждения, школы, торговые центры, фабрики и предприятия, сообщил эксперт в области эпидемиологии Китайского центра контроля и профилактики заболеваемости У Цзуньйоу во время пресс-конференции.

При заражении члена семьи вирусом, вторичные случаи заражения могут произойти в связи с контактом между членами семьи. Он также добавил, что кластерные вспышки заражения вирусом касаются всех — от младенцев до стариков. Для борьбы с этим необходимо проветривать помещения, мыть руки и избегать групповой активности.