Ухань, Китай, , 03:39 — REGNUM В десять раз увеличилось число заразившихся новым коронавирусом в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй, сообщает 13 февраля газета South China Morning Post.

Всего за прошедшие сутки было выявлено 14 840 новых случаев заражения коронавирусом в провинции против 1638 сутками ранее. Число погибших от коронавирусной пневмонии достигло 242 человек за 12 февраля, что более чем вдвое больше, чем 94 смерти сутками ранее.

Из общего числа заразившихся 13 436 приходится нас столицу провинции город Ухань, где, как предполагается, и находится место зарождения вируса, который получил в Китае название Covid-19. Эпидемия уже затронула 24 страны мире и 60 тыс. человек по всему земному шару.