Москва, , 16:31 — REGNUM В результате расследования возможного игнорирования начального этапа вспышки коронавирусной инфекции в Китае уже приступили к снятию с должностей региональных чиновников. Об этом 10 февраля заявил профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«Запущено очень много слухов, самых разных разговоров, что всё это неспроста, и под маркой коронавируса, по сути дела, творятся совсем другие дела», — указал Маслов.

«Пока что мы видим в реальности, как минимум, одну реальную вещь: сегодня Компартия Китая, прежде всего Комиссия по укреплению дисциплины, снимает с постов или наказывает руководителей регионального уровня, которые так или иначе допустили ошибки в плане организации карантина. Это прежде всего руководители уровня уездов, уровня небольших городов прежде всего в провинции Хубэй. Сейчас уже наказаны тысячи человек таким образом. Является ли это как бы прикрытием какой-то чистки, которая планировалась, а теперь появился повод? Сказать сложно», — указал он.

Ранее Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины заявила о расследовании возможного игнорирования властями провинции Хубэй на начальном этапе вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор Ли Вэньлян был первым в составе бригады из восьми медиков, которые столкнулись с ранее неизвестным типом коронавируса. Он предупредил людей в социальных сетях о смертельно опасном вирусе и его сообщение быстро распространилось по сети интернет. Однако позднее его самого и всю бригаду медиков вызвали в полицию и обвинили в намеренном распространении ложной информации.