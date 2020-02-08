Токио, , 16:21 — REGNUM У пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в японском порту Йокогама, выявили новые случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом 8 февраля сообщает агентство «Киодо».

Отмечается, что среди заболевших числятся двое граждан США пожилого возраста и гражданка Китая в возрасте 30-ти лет. Зараженные пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, доставлены в медицинские учреждения префектуры Канагава, расположенной к югу от Токио.

Таким образом, к данному моменту на борту лайнера зафиксировано 64 случая заражения новым типом вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения заявили, что среди зараженных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых выявили заражение коронавирусом нового типа, граждан России нет.

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