Москва, , 21:37 — REGNUM Россия направила в Китай партию гуманитарной помощи из двух миллионов медицинских масок, используемых для предотвращения заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, сообщил 11 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире Первого канала.

«Ажиотажа в России по поводу дефицита медицинских масок нет. В рамках гуманитарной помощи мы отправили в Китай 2 миллиона масок», — сказал Мантуров.

Ранее китайские СМИ сообщали о нескольких случаях нехватки медицинских масок в зоне вспышки коронавируса, а также попыток спекулятивной перепродажи этого средства защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусу, вызывающему пневмонию, вспышка которого отмечается с декабря 2019 года в Китае, 11 февраля было присвоено официальное название по классификации ВОЗ — COVID-2019.

По последним данным, в Китае заразились коронавирусом более 42,5 тыс. человек. около четырёх тыс. выздоровели, а 1016 человек скончались.

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