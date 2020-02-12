Лондон, , 22:40 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Лондоне, в целом для Великобритании он девятый, сообщает 12 февраля телеканал Sky News на своей странице в Twitter.

При этом отмечено, что данный случай является девятым по счёту для Британии в целом.

«По данным Sky News, пациент помещён с коронавирусом COVID19 в больницу на юге Лондона. Это первый случай коронавируса для столицы. Это девятый выявленный случай в Британии», — сообщил телеканал в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря 2019 года в Китае происходит вспышка коронавируса COVID19, которым заразились около 45 тыс. человек, более 1,1 тыс. из них умерли.

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