Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM Специальный рейс авиакомпании Air Astana эвакуировали из Китая 211 человек, в том числе 171 гражданина Казахстана и 40 — граждан Киргизии, сообщили в пресс-службе казахстанского минздрава.

Рейс прибыл в международный аэропорт Алма-Аты из Пекина в 7:00 (4:00 мск). Отмечается, что граждане Казахстана были госпитализированы в многопрофильную клиническую больницу Алма-Аты, а граждане Киргизии доставлены в Бишкек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана по согласованию с китайской стороной направило 10 и 12 февраля два самолета в Пекин для эвакуации своих граждан. Первый рейс доставил из КНР 217 граждан республики.

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