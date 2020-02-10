Москва, , 16:06 — REGNUM 2020 год станет очень тяжёлым для китайской экономики, что в первую очередь связано с выведением производств международными компаниями из Китая. Об этом 10 февраля заявил профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«2020 год для Китая в экономическом плане будет крайне тяжёлым», — заявил Маслов.

«Это отразится не только на финансовых потерях, но и на имиджевых потерях, поскольку ряд иностранных компаний решает вывести свои (производства) из Китая и перевести в другие страны. Плюс ещё рушатся логистические цепочки — в том числе перевозки через Китай многих продуктов. Компании, которые имеют свои цепочки добавленной стоимости особенно в провинции Хубэй и в Ухане, который крупнейший промышленный город — они будут, скорее всего, пытаться вывести и уже выводят свои (производства)», — указал он.

Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса в Китае временно приостановили работу ряд предприятий, в числе которых — связанные с производством iPhone. Шанхайский завод Pegatron, отвечающий и за производство текущих моделей и моделей нового поколения, возобновил работу 3 февраля. Фабрика Pegatron, отвечающая за производство iPhone SE 2/iPhone 9, пока работу не возобновила и будет простаивать ещё минимум неделю.

Ранее 10 февраля агентство Reuters сообщило о том, что тайваньская компания Foxconn — основной контрактный партнёр Apple, — получила разрешение властей Китая на возобновление производства на заводе в Чжэнчжоу (Китай). По данным агентства, на рабочие места вернулись около 16 тыс. человек, или менее 10% рабочей силы Foxconn в Чжэнчжоу.