Пекин, , 19:21 — REGNUM Власти Китая будут продолжать финансовую помощь отраслям и предприятиям, пострадавшим из-за вспышки коронавируса COVID-2019, сообщается 12 февраля в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

По решению ЦК КПК, такие меры могут сопровождаться поэтапным снижением налогов.

Кроме того, принято решение усилить макроэкономическое регулирование, изучить возможные последствия вспышки заболевания и разработать меры по их предотвращению и устранению.

Напомним, из-за коронавируса многие предприятия в Китае остановили работу, чтобы обеспечить меры по предотвращению распространения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря по 12 февраля в разных странах мира коронавирусом заразились более 44,6 тыс. человек, скончались от болезни 1113 человек. Подавляющее большинство всех этих случаев отмечено в Китае.

Стоит отметить, что 80% летальных исходов заражения коронавирусом произошло с заболевшими, возраст которых превышает 60 лет.

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