Сеул, , 16:07 — REGNUM Первого пациента, полностью вылеченного от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, планируют выписать из Национального медицинского центра Сеула (National Medical Center). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

По их словам, этим пациентом может стать 55-летний южнокореец, вернувшийся в аэропорт Кимпхо из китайского Уханя 22 января. Он находился в китайском городе в рабочей поездке и, почувствовав недомогание 19 января, обратился к местным врачам.

По возвращению в Южную Корею мужчина прошёл карантинный досмотр в аэропорту и был направлен на медицинское обследование, где у него выявили коронавирус 2019-nCoV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали восемнадцать случаев заражения коронавирусом нового типа.