Пекин, , 01:47 — REGNUM Китайские исследователи разработали всестороннюю систему бесконтактного измерения температуры тела и идентификации личности с целью усиления контроля и профилактики нового коронавируса (COVID-19), сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Система распознавания личности и измерения температуры тела XH-TI может одновременно считывать информацию с ID-карты человека и по лицу считывать температуру его тело, сообщили в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

На одного человека весь процесс занимает всего несколько секунд, а погрешность при измерении температуры не превышает 0,3 градуса Цельсия. После замера система выдает комплексную информацию о личности человека и его показателях.

Система разработана объединенной командой CNNC, местной информационной компанией и Университетом Сидянь. Она будет использоваться в общественных местах, аэропортах, транспортных станциях, паромных терминалах и прочих людны местах.