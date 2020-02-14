Пекин, , 06:32 — REGNUM Уже десятый день подряд падает число вновь заболевших коронавирусом за пределами китайской провинции Хубэй, сообщили 14 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

По последним данным, за 13 февраля в Китае было выявлено 267 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самый низкий показатель за последние 10 дней. Так, 5 февраля вновь заболевших было 707 человек, а 3 февраля — 890 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших новым коронавирусом в провинции Хубэй достигло почти 52 тыс. человек. За последние сутки выявлено 4823 новых случая.

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