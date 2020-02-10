Тайбэй, , 02:52 — REGNUM Власти Тайваня подтвердили восемнадцатый случай заражения новым коронавируса, который одновременно стал первым бессимптомным на острове, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Заболевший летел в Италию через Гонконг 22 января и вернулся на Тайвань 1 февраля также через Гонконг вместе со своими родителями и старшим братом, сообщили в агентстве эпидемиологического мониторинга Тайваня.

Его родители брат также были заражены вирусом, о чем стало известно ранее на прошедшей неделе. У всех у них были выражены симптомы кашля и жара. Однако двадцатилетний молодой человек заболел без симптомов.

Всего власти Тайваня выявили 78 близких контактов заболевшего, наряду с членами его семьи. Всего сейчас на острове выявлено 152 человека с подозрением на коронавирус.