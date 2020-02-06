Пекин, , 19:02 — REGNUM Общее количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае снизилось впервые с возникновения вспышки этого заболевания, заявил 6 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, 5 февраля стало первым днем снижения числа заражений коронавирусом, однако говорить о том, что пик интенсивности пройден, ещё рано.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что на данный момент о природе нового вируса известно очень мало, и надо предпринять усилия, чтобы выяснить, как правильно с ним бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Китае известно о 28 068 заразившихся коронавирусом, а также о 564 умерших от него. Напомним, вспышка нового вируса пневмонии возникла в Китае в декабре 2019 года.

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