Ухань, Китай, , 04:27 — REGNUM Постоянный комитет Собрания народных представителей провинции Хубэй назначил нового директора местной комиссии здравоохранения, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Провинция Хубэй является эпицентром эпидемии коронавируса. Здесь насчитывается наибольшее число заболевших и наблюдается самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Бывший директор комиссии Лю Инчжи был снят со своей должности после решения, принятого на видеоконференции, которую провел комитет.

Новым главой назначен Ван Хэшэн. Причины смены руководителям Хубэйской комиссии здравоохранения не называются. Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вспышки нового коронавируса, власти провинции Хубэй начали увольнять чиновников.

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Хубэй из-за коронавируса начали увольнять чиновников