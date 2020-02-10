Москва, , 18:31 — REGNUM Распространение нового коронавируса пневмонии 2019-nCoV может оказать влияние на реализацию соглашения о поставках Китаю российских систем ПВО С-400, заявил 10 февраля журналистам глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Сообщение об этом опубликовано на сайте телеканала Рен-ТВ.

Подробности такого влияния коронавируса на военно-техническое сотрудничество России и Китая не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года Китай получил второй полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и более 120 ракет для них.

При этом было отмечено, что российская сторона обеспечит 18-месячное гарантийное обслуживание этой техники.

Напомним, ЗРС С-400 предназначены для поражения разнообразных аэродинамических целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на дальности до 400 км.

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