Воронеж, , 19:12 — REGNUM Воронежская, а также Ивановская и Тамбовская области попали в число регионов, где наблюдается наиболее активный рост цен на медицинские маски. Таковы данные мониторинга ФАС, сообщила 7 февраля пресс-служба ведомства.

«Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%)», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В большинстве случаев причиной роста стало увеличение закупочных цен, однако в 24 регионах причины роста цен другие — их сейчас выясняют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 февраля, стоимость масок в аптеках Воронежа колебалась от четырёх до 39 рублей. Резкое подорожание произошло на фоне новостей о коронавирусе, с одной стороны, и с другой — в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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