Москва, , 17:50 — REGNUM Китайские власти могут давать некорректную оценку распространённости коронавируса. Об этом 10 февраля заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник НИИ клинической и экспериментальной медицины СО РАН Александр Чепурнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Здесь есть несколько не совсем понятных моментов. Меня, например, немного удивляет то, насколько широко вирус распространился — это слишком быстро произошло на начальном этапе. У меня есть определённые сомнения, что была исходная, зафиксированная 31 декабря, точка, от которой и стал, как предполагалось, расползаться вирус. Я думаю, что, видимо, заболевшие были раньше. За полмесяца иметь заболевших иметь практически по всему Китаю — это сомнительно», — заявил Чепурнов.

По его мнению, 35 тысяч человек за месяц — не самый большой показатель, распространение вируса не характеризуется «ни геометрической, но и арифметической прогрессией».«Поэтому я предполагаю, что на самом деле очень много лёгких форм, а фиксируется это, потому что диагностируются только обращения в больницу. А это, как правило, люди, которым тяжело. Это обнадёживает с точки зрения того, что тогда летальность будет пересчитана, окажется не 3%, а существенно ниже. Но это, конечно, гипотезы», — указал он.