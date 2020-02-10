Женева, Швейцария, , 14:21 — REGNUM Случаи передачи коронавируса были выявлены от лиц, которые не посещали КНР. Об этом 10 февраля написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.

По его мнению, выявление небольшого количества случаев подобного заражения может указывать на более широкое распространение вируса в других странах. «Мы можем видеть только верхушку айсберга», — написал глава ВОЗ.

Он пояснил, что в настоящее время распространение коронавируса за пределами Китая происходит медленно, но может ускориться. Поэтому ВОЗ рекомендовало подготовиться к возможному распространению вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек. Около 6,5 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии.

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