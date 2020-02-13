Лхаса, Китай, , 03:03 — REGNUM Единственный пациент, заболевший новым коронавирусом в Тибете, был выписан из больницы, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Для выздоровления 34-летнему жителю города Суйчжоу провинции Хубэй, который 24 января прибыл в тибетскую столицу Лхасу из столицы провинции Хубэй и эпицентра эпидемии города Уханя, потребовалось 18 дней. Симптомы болезни у него начали развиваться 25 января, а уже 29 числа у него был подтверждён диагноз.

До сих пор в Тибете не было выявлено больше ни одного случая заражения новым коронавирусом. По имеющимся данным, 32 тесных контакта единственного пациента, переболевшего коронавирусной пневмонией, находятся под медицинским наблюдением в изоляторах.