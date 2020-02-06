Кызыл, , 08:58 — REGNUM В Туве ожидают поэтапного возвращения 248 работников компании «Лунсин», которые выезжали праздновать у себя на родине китайский новый год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, десять из них прибудут в ближайшие дни.

Власти в настоящее время занимаются организацией их размещения и наблюдения в течение двух недель. Сотрудники управления намерены встретить работников в аэропорту Кызыла для направления на место обсервации.

«В рабочем поселке компании «Лунсин» подготовлено специальное помещение для медицинского наблюдения за прибывающими в течение двух недель», — добавили в управлении.

Под усиленным наблюдением медиков окажется и делегация спортсменов Тувы, побывавших в Японии. Между тем, здесь были госпитализированы два человека с признаками сезонных вирусных заболеваний. Однако по результатам анализов, заражение коронавирусом у них было исключено.

Напомним, ранее в республике произошёл скандал из-за того, что таксисты подняли цены, ожидая приезда из Монголии тувинских студентов. Как сообщало ИА REGNUM, в ситуацию пришлось вмешаться региональным властям.

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