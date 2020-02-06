Душанбе, , 21:26 — REGNUM Для 58 студентов, которые будут в ближайшее время эвакуированы из китайского города Ухань, а также для сопровождающего их медицинского персонала уже подготовлена отдельная карантинная зона с жёстким контролем. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на директора ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины», доктора медицинских наук Самариддина Алиева.

Зона расположена за пределами столицы, оснащена всем необходимым для проживания в ней на протяжении 14 дней (инкубационный период коронавируса). Однако точное местоположение зоны неизвестно.

По словам Алиева, стационар будет находиться под строгой охраной.

Все прибившие из Уханя студенты сразу же сдадут анализы на наличие коронавируса. Хотя сейчас подобный анализ сдают лишь таджикистанцы, у которых есть признаки данной инфекции.

Алиев подчеркнул, что на сегодня в Таджикистане «не выявлены лица с коронавирусной инфекцией».

Планируется подготовить карантинные зоны по всей территории Таджикистана, которые будут рассчитаны на 4 тысячи мест для прибывших из КНР людей.

В настоящее время в Таджикистане работают четыре стационарные карантинные зоны на 1000 мест.

«В столичной инфекционной больнице на карантине находятся 250 человек, некоторые уже более восьми дней. По истечении 14 дней они будут отпущены, соответственно освобождаются места», — пояснил Алиев.

Напомним, что в стране на карантине сейчас находится 645 человек, прибывших из Китая.

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