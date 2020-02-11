Пекин, , 04:35 — REGNUM В Китае уже седьмой день подряд падает ежедневный прирост числа заболевших новым коронавирусом за пределами эпицентра инфекции — провинции Хубэй, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, суммарно по всей стране помимо Хубэя за прошедшие сутки был выявлен 381 новый заболевший опасной инфекцией, что существенно меньше 444 сутками ранее. При этом, на 3 февраля приходилось 890 вновь заболевших.

Китайские эксперты отмечают, что данная тенденция может означать первые признаки перелома ситуации и начала спада эпидемии. Однако, пока окончательные выводы делать еще рано.