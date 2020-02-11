Пекин, , 03:40 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено 2478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 108 смертей от нее, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Новые случаи заражения выявлены во всех регионах Китая. Среди умерших — 103 скончались в провинции Хубэй, по одному — в Пекине, Тяньцзине, Хэйлунцзяне, Аньхое и Хэнани соответственно, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Таким образом общее число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 42 200 человек, а число умерших перевалило за 1000 человек.