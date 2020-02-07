Ухань, Китай, , 01:17 — REGNUM Спустя десять дней строительства, второй временный госпиталь «Лэйшэньшань» был достроен и начал прием пациентов в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Госпиталь расположен на берегу озера Хуанцзя в городском районе Цзянся. Госпиталь построен по модульному решению и наследует принципам полевых госпиталей. Его площадь составляет 21,9 гектар.

Госпиталь по сути своей повторяет пекинский госпиталь «Сяотаншань», который был построен в 2003 году для борьбы с эпидемией атипичной пневмонии. Аналогичный госпиталь «Хуошэньшань» был достроен несколькими днями ранее.

Строительство «Лэшэньшаня» стартовало 27 января. После введения в эксплуатацию, как ожидается, госпиталь предоставит 1600 коек для пациентов и вместит до 2000 медицинских работников. Строительство «Хуошэньшаня» стартовало 23 января.

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