Владивосток, , 02:24 — REGNUM После возобновления поставок овощей из Китая, приморские торговые сети не стали снижать завышенную ранее цену: предприниматели озвучили множество причин, этому препятствующих.

Читайте также: Дешевые китайские овощи возвращаются в ДФО: фуры идут через границу

Одной из причин сохранения цены, по мнению представителей торговых сетей, стало то, что первые фуры с овощами, которые были запущены в Россию после нескольких дней простоя, привезли гнилой товар, пишет PrimaMedia.

Также от предпринимателей звучит мнение, что снижение стоимости товара невозможно из-за того, что Китай ввёл дополнительные ограничения на перевозку овощей: теперь одна фура может возить через границу товар только одного наименования, что не выгодно и налагает определённые экономические потери. Кроме того, предприниматели говорят ещё и о том, что фуры с товаром из южных районов Китая не могут доехать в срок к границе с Приморьем из-за мер, предпринимаемых властями КНР в рамках противодействия распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства России и Китая договорились о возобновлении поставок овощей через границу, и первые фуры пошли в Приморье.