Киев, 13 февраля 2020, 12:18 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, в порт Одессы прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, при этом известно, что как минимум у шестерых членов команды была высокая температура.
Об этом сообщают одесские СМИ, в частности издание «Думская», со ссылкой на свои источники.
Издание информирует, что санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность.
Согласно предварительному плану, сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа. Но сначала еще в море на борт судна поднимется одесский лоцман — он должен визуально оценить обстановку на судне и принять решение о дальнейших действиях.
Также СМИ напоминает, что по правилам за шесть часов до прибытия в порт Одессы капитан контейнеровоза должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в украинском минздраве заявили, что в аэропортах Украины в связи с угрозой распространения коронавируса дежурят бригады экстренной медицинской помощи. Про специальный режим в портах страны ведомство ничего не заявляло.
11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что на территории страны проверяют 5 граждан на наличие коронавируса 2019-nCoV.