Киев, , 12:18 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, в порт Одессы прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, при этом известно, что как минимум у шестерых членов команды была высокая температура.

Об этом сообщают одесские СМИ, в частности издание «Думская», со ссылкой на свои источники.

Издание информирует, что санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность.

Согласно предварительному плану, сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа. Но сначала еще в море на борт судна поднимется одесский лоцман — он должен визуально оценить обстановку на судне и принять решение о дальнейших действиях.

Также СМИ напоминает, что по правилам за шесть часов до прибытия в порт Одессы капитан контейнеровоза должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в украинском минздраве заявили, что в аэропортах Украины в связи с угрозой распространения коронавируса дежурят бригады экстренной медицинской помощи. Про специальный режим в портах страны ведомство ничего не заявляло.

11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что на территории страны проверяют 5 граждан на наличие коронавируса 2019-nCoV.