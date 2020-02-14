Функция ВОЗ — не сеять панику: организация запугивает коронавирусом
«Кому сеять панику — и без них найдется, а вот выполнить прямые обязанности координатора может только эта организация. Ее для этого и создавали. На фоне беспрецедентных усилий Китая по локализации коронавируса ВОЗ единственное, что сделала, — это присвоила ему свое название. История с коронавирусом закончится, а вот в отношении ВОЗ надо делать выводы и начать пересматривать её функционал и методы. Сегодня — это скорее филиал фармацевтических гигантов, чем защитник простых людей», — заявил политолог Марат Баширов.
ВОЗ — рупор фармацевтических гигантов США: о коронавирусе
Все больше авторитетных политиков и экспертов в США сомневается в реальном масштабе бедствия коронавируса в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление ВОЗ о заражении двух третей населения Земли коронавирусом.
СМИ: У вернувшихся в Туркмению из Китая коммерсантов конфискуют товары
Прилетевших из Китая туркменских предпринимателей на 20 дней поместили в карантин в поселок городского типа Душак в 175 км от столицы Туркмении, а привезенный ими товары изъяли и сожгли, передает «Азатлык». Между тем, сами коммерсанты считают, что конфискованные у них под предлогом борьбы с коронавирусом товары — бытовую технику, запчасти, одежду и обувь, туркменские таможенники не уничтожили, а присвоили.
Врач-инфекционист не верит заявлению ВОЗ по коронавирусу
Заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором она предостерегает об угрозе заражения новым коронавирусом каждого третьего жителя земли, гипертрофируют проблему. Об этом 14 февраля заявил врач-инфекционистГеоргий Викуловв эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Китайская художница изобразила вирус человечности
Художница из Пекина Сию Цао в феврале 2020 г. на своём канале инстаграм @tinyeyescomics опубликовала ироничный комикс о том, как изменилась жизнь простых людей в Китае под влиянием коронавируса. Редакция ИА REGNUM перевела и с разрешения автора публикует комикс для своих читателей.