Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила пугающий прогноз: заразиться могут две трети населения планеты.

Между тем в эпицентре эпидемии, в Китае, заявили о снижении числа новых случаев заражения, растёт и число излечившихся от опасной пневмонии.

Кому верить? Кто и зачем сеет панику? Что делать, чтобы защитить себя от заражения? Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Борьба с коронавирусом. Иван Шилов © ИА REGNUM

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