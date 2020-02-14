Пекин, , 06:42 — REGNUM Общее число переболевших коронавирусом и выписанных из больниц в Китае достигло 6723 человек, сообщили 14 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки 1081 человек был выписан из клиник и госпиталей Китая по факту победы над коронавирусом. Всего же число умерших от инфекции в Поднебесной достигло 1380 человек, а число подтвержденных случаев достигло 63 851.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки было выявлено 5090 новых случаев заражения коронавирусом в Поднебесной и 121 смерть от него. Большая часть как в первом, так и во втором случае, приходится на провинцию Хубэй — эпицентр эпидемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заразившихся коронавирусом за сутки в Китае выросло на 5090 человек