Ухань, Китай, 12 февраля 2020, 04:56 — REGNUM В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии коронавируса, выявлено 94 новых случаев гибели от инфекции и 1638 новых случаев заражения, сообщает 12 февраля газета South China Morning Post.
Таким образом, общее число заразившихся в регионе достигло 33 366 человек при гибели 1068 заразившихся. Сутками ранее власти Хубэя отчитались о 103 новых смертях и 2097 вновь заболевших.
Среди всех новых случаев заболевания, 1014 приходятся на столицу региона — город Ухань, который также считается точкой начала эпидемии.