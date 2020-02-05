Йошкар-Ола, , 19:29 — REGNUM Медицинские маски, которые гражданами воспринимаются как панацея от заражения коронавирусом, дорожают не только на фоне возросшего спроса, но и в связи с тем, что частично компоненты для их производства закупаются за рубежом, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

«Маски подорожали не только потому, что на них резко вырос спрос. Есть еще и проблема их производства. Шьют маски в России. Процесс этот несложный. Можно было бы за пару дней нашить огромное количество и снизить цены. Но вот материалы для фильтрующих слоёв наши производители вынуждены покупать за рубежом. В России эти материалы не производят», — пояснил депутат.

«В советское время всё было понятно, спекуляции — это плохо, спекулянтов сажали. Сейчас вроде бы объявлен капитализм. Цена должна определяться соотношением спроса и предложения. Поэтому действия аптекарей, наживающихся на страхе людей, вполне укладываются в либеральную логику. Очевидно, в экстренных ситуациях приходится вспоминать о полезном советском опыте», — подчеркнул парламентарий.

«Кстати, как врач хочу сказать, что ношение маски здорового человека вряд ли может защитить. Маски эффективны, если их носят зараженные, чтобы через дыхание или чихание возбудители болезней не распространялись в окружающую среду. Именно поэтому маски надевают на хирургов, а не на оперируемых», — добавил Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится. Он считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Он призвал находить подобные недобросовестные аптеки, после чего принимать «по каждой организации» соответствующие решения, «чтобы неповадно было в следующий раз».