Пекин, 10 февраля 2020, 03:23 — REGNUM Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вылетела в КНР. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что группу возглавляет доктор Брюс Эйлворд, у которого большой опыт работы в масштабных ЧС.
Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, в ВОЗ отмечают замедление темпов распространения коронавируса.
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