Пекин, , 03:23 — REGNUM Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вылетела в КНР. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.

«Только что я был в аэропорту, где проводил в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по 2019nCov (новый тип коронавируса)», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что группу возглавляет доктор Брюс Эйлворд, у которого большой опыт работы в масштабных ЧС.

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, в ВОЗ отмечают замедление темпов распространения коронавируса.

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