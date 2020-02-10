Пекин, , 04:20 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 3062, в то время как 97 человек скончались от этой опасной болезни за прошедшие сутки, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Подавляющее большинство или 91 смерть приходится на провинцию Хубэй — эпицентр эпидемии, еще два случая были зафиксированы в провинции Аньхой. В провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань и Гансу было выявлено по одной новой смерти. Еще 4008 человек попали под подозрение на заражение вирусом.

Еще 296 человек стали тяжелобольными, а 632 новых счастливчика были выписаны из больниц по факту выздоровления за прошедшие сутки. Суммарное число заболевших коронавирусом в Поднебесной официально достигло 40 171 человека, а число смертей — 908. За все время эпидемии больницы покинул 3281 человек.

Кроме того, 36 новых случаев заражения было выявлено в Гонконге, 10 — в Какао и 18 на Тайване. Один пациент в Макао и один пациент на Тайване были выписаны из госпиталя после того, как пошли на поправку.