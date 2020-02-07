Ханчжоу, Китай, , 02:19 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая, являющаяся одной из наиболее сильно пострадавших от коронавируса, вновь отложила весенний учебный семестр в связи с эпидемией, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Образовательные учреждения, включая университеты, школы и детские сады, не возобновят свою работу как минимум до конца февраля, сообщили в комитете образования провинции. Школы предоставят онлайн-курсы своим ученикам, в связи с чем сейчас идет разработка специальных учебных планов, а также работа по организации обучения учащихся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января власти провинции Чжэцзян приняли решение отложить начало весеннего учебного процесса до 17 февраля. Теперь же, неизвестно, когда ученики пойдут в школы.