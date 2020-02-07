Пекин, , 01:11 — REGNUM Ремонт госпиталя «Сяотаншань» в Пекине, который был построен еще для борьбы с атипичной пневмонией, будет завершен к середине февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Госпиталь станет запасным местом изоляции больных новым коронавирусом, сообщили в Пекинском комитете здравоохранения. Пятиэтажный госпиталь имеет 81 палату на 160 коек и будет оборудован системой вентиляции и подачи кислорода, а также рядом новых систем после ремонта.

Напомним, госпиталь «Сяотаншань» был построен в 2003 году всего за неделю в целях борьбы с эпидемией атипичной пневмонией, обрушившейся тога на Поднебесную.