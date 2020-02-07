Токио, , 09:07 — REGNUM Американскому круизному лайнеру Westerdam не следует заходить в японские порты из-за подозрения на случаи пневмонии нового типа на борту. С такой настоятельной просьбой обратилось к владельцам лайнера правительство Японии, передает 7 февраля агентство Kyodo.

На борту Westerdam находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа, среди них есть пять японских подданных. Лайнер компании Holland America Line следует из Гонконга, 8 февраля он должен был зайти в порт Наха на острове Окинава.

По данным японской стороны, на лайнере симптомы заражения новым коронавирусом проявились у нескольких десятков человек. Компания-владелец, однако, отрицает случаи заболевания. Представители судна пока не дали ответ японским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское правительство запретило прибывать в страну лицам, вероятно заразившимся коронавирусом 2019-nCoV.

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